Владимир Путин высказался об участии трансгендеров в женских турнирах
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Президент Российской Федерации Владимир Путин предположил, что будет, если в женские соревнования будут допускать мужчин, которые сменили пол. По словам Путина, женский спорт в таком случае перестанет существовать.
«Здравый смысл-то какой-то должен быть во всём. Или спортсмены. Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжёлой атлетике или ещё по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина – женщина, мужчина – мужчина», — приводит слова Владимира Путина «РИА Новости Спорт».
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) презентовал новую концепцию справедливости, интеграции и недискриминации на основе гендерной идентичности и половых различий.
Новость по темеМОК опубликовал новую концепцию о трансгендерах в мировом спорте
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