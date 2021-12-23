Владимир Путин высказался об участии трансгендеров в женских турнирах

Президент Российской Федерации Владимир Путин предположил, что будет, если в женские соревнования будут допускать мужчин, которые сменили пол. По словам Путина, женский спорт в таком случае перестанет существовать.

«Здравый смысл-то какой-то должен быть во всём. Или спортсмены. Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжёлой атлетике или ещё по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина – женщина, мужчина – мужчина», — приводит слова Владимира Путина «РИА Новости Спорт».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) презентовал новую концепцию справедливости, интеграции и недискриминации на основе гендерной идентичности и половых различий.