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Ефимова намеревается выступить на чемпионате мира по водным видам спорта в 2022 году

Ефимова намеревается выступить на чемпионате мира по водным видам спорта в 2022 году
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Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию россиянка Юлия Ефимова намеревается выступить на чемпионате мира по водным видам спорта в 2022 году. Турнир будет проходить в Фукуоке (Япония).

О планах Ефимовой рассказал главный тренер сборной России Сергей Чепик.

«Вроде бы она намерена участвовать в чемпионате мира на длинной воде. Она проводит сборы в Америке, поэтому о её подготовке мне сложно сказать. Если пройдёт отбор — будет выступать», — приводит слова Чепика ТАСС.

На Олимпийских играх в Токио (Япония) 29-летняя россиянка не сумела завоевать ни одной медали. Она признавалась, что может вскоре завершить карьеру. Но, по всей видимости, пока Ефимова решила продолжать.

Чемпионат мира будет проходить с 13 по 29 мая. А отборочные соревнования пройдут в апреле на чемпионате России.

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