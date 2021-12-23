Национальная антидопинговая лаборатория Индии восстановлена в правах

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило, что национальная лаборатория Индии восстановлена в своих правах. Решение о возвращении аккредитации индийскому центру вступило в силу немедленно.
Таким образом, первоначальная шестимесячная дисквалификация, наложенная в августе 2019 года, снята. Напомним, она неоднократно продлевалась, несмотря на соответствующие апелляции индийской стороны. Восстановление в правах индийской лаборатории было осложнено пандемией коронавируса.
«ВАДА радо сообщить, что лаборатория Нью-Дели полностью восстановлена в правах. Это был длительный процесс в связи с пандемией COVID-19, и мы благодарны всем членам организации за сотрудничество. Мы продолжим совместную деятельность, чтобы убедиться в соответствии работы Лаборатории высоким стандартам, установленным ВАДА», — приводит слова президента агентства Витольда Баньки официальный сайт Wada-ama.org.
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