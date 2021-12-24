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Бронзовый призёр ОИ Станислав Горуна стал участником драки во Львовском райсовете

Бронзовый призёр ОИ Станислав Горуна стал участником драки во Львовском райсовете
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна стал участником драки во Львовском райсовете. У Горуны произошло столкновение с депутатом от партии «Свобода», представителем главы комиссии по культуре Богданом Федуном, сообщает ua.tribuna.com.

Станислав Горуна выступает в категории кумите в весе до 75 кг. Родившийся 1 марта 1989 года во Львове Горуна является капитаном национальной команды Украины по карате. В 2021 году он выиграл чемпионат Европы в личном кумите, а в 2019-м первенствовал в Европейских играх в той же весовой категории. В итоговом голосовании Международной ассоциации Всемирных игр он занял второе место по итогам 2019 года. Станислав Горуна также является прообразом персонажа онлайн-игры «Карате-до».

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