Пловчиха Симонова уволена с работы

Пловчиха Виталина Симонова сообщила в своём «инстаграме» об увольнении с работы в связи с неприятным инцидентом, произошедшим в конце ноября в аэропорту Пулково. Её тренер, 63-летний Александр Ильин, отказавшийся надеть маску, был задержан представителями правопорядка.
«Пишу этот пост с болью в душе от осознания того, что не всё справедливо в нашей жизни, особенно сейчас. Многие знают, что мы с тренером отстаиваем свои права «свободно дышать», и это оказалось довольно дорого (заседания судов, юридическая помощь, проживание в Санкт-Петербурге, лингвистическая экспертиза). А меня даже уволили с работы», — написала Симонова.
На ранее опубликованном в её «инстаграме» видео Симонова требовала от сотрудников полиции освободить заслуженного тренера России.
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