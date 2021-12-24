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Пловчиха Симонова уволена с работы

Пловчиха Симонова уволена с работы
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Пловчиха Виталина Симонова сообщила в своём «инстаграме» об увольнении с работы в связи с неприятным инцидентом, произошедшим в конце ноября в аэропорту Пулково. Её тренер, 63-летний Александр Ильин, отказавшийся надеть маску, был задержан представителями правопорядка.

«Пишу этот пост с болью в душе от осознания того, что не всё справедливо в нашей жизни, особенно сейчас. Многие знают, что мы с тренером отстаиваем свои права «свободно дышать», и это оказалось довольно дорого (заседания судов, юридическая помощь, проживание в Санкт-Петербурге, лингвистическая экспертиза). А меня даже уволили с работы», — написала Симонова.

На ранее опубликованном в её «инстаграме» видео Симонова требовала от сотрудников полиции освободить заслуженного тренера России.

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