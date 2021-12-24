Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова Путина о трансгендерах в женском спорте

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова президента Российской Федерации Владимира Путина. Ранее Путин предположил, что женский спорт перестанет существовать, если в женские соревнования будут допускать мужчин, которые сменили пол.

«Правильно, я согласна с президентом. Все эти допуски трансвеститов и людей, которые являются ни рыба ни мясо, а только по уровню тестостерона — это подрыв всего олимпийского движения», — приводит слова Винер-Усмановой «РБК-Спорт».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) презентовал новую концепцию справедливости, интеграции и недискриминации на основе гендерной идентичности и половых различий.