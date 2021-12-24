Каролина Севастьянова показала два фото в откровенном купальнике на пляже

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка выложила две фотографии в откровенном купальнике, сделанные на пляже, и предложила выбрать лучшую.
«Потрясающий день? 1 или 2?» — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Вау!»
«Невероятно горячо!»
«Новый год вы будете встречать в тёплых краях?»
«Фото огонь. Загар красивый. Вы невероятная».
Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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