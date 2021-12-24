Каролина Севастьянова показала два фото в откровенном купальнике на пляже

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка выложила две фотографии в откровенном купальнике, сделанные на пляже, и предложила выбрать лучшую.

«Потрясающий день? 1 или 2?» — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Вау!»

«Невероятно горячо!»

«Новый год вы будете встречать в тёплых краях?»

«Фото огонь. Загар красивый. Вы невероятная».

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.