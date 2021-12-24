Украинский депутат — о драке с призёром Игр-2020: в отличие от него, я в Россию не ездил

Депутат Львовского районного совета Богдан Федун рассказал о причинах драки с бронзовым призёром Олимпийских игр — 2020 по карате, депутатом Станиславом Горуной.
«Ребята провели большую работу по поиску разной информации. Стало известно о его сотрудничестве с российскими спортсменами. Он проводил совместные семинары с клубом «Союз», который подчиняется федерации карате. Глава клуба полностью поддерживает российские власти и приветствует Путина. Это логично, потому что он гражданин России. Но нелогично, что есть куча юношей и девушек 18 или 19 лет, которые уехали.
То, что случилось, это глупая провокация со стороны Стаса. Собственно, ветераны имели к нему много вопросов относительно поездок в Россию. Он долго не ходил на сессии, вероятно, танцы ему гораздо важнее, чем та работа, которую доверила ему громада. Его не было на 4 последних сессиях. На одну из них приходили ветераны, чтобы с ним пообщаться.
С ним хотели пообщаться, нормально ли ему быть ватником, защищать ватников и нивелировать своими действиями продолжающуюся войну. Он ко мне подошёл сам, и он, собственно, начал меня провоцировать разными глупыми вопросами. Почему я не прочитал какое-нибудь непонятное обращение или ещё что-то. Я ему сказал, что он ватник и мне всё с ним понятно, и было бы хорошо, если бы он пришёл на следующую сессию.
В отличие от него, я в Россию не ездил тренировать местную молодёжь, которая идёт в российскую армию. Вместо этого я поехал на восток. Соответственно, провёл с ним беседу», – цитирует Федуна «Вголос».
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