«Ведёшь себя как сопляк». Украинский призёр Олимпиады-2020 объяснил драку с депутатом

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио в карате, украинец Станислав Горуна прокомментировал драку с депутатом Львовского районного совета Богданом Федуном.

«Он начал кричать, что я «вата». Я ему сказал: «Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведёшь как сопляк».



Он начал меня оскорблять и бросаться на меня. Попробовал меня головой ударить, потом коленом, рукой на меня замахнулся. Я просто повалил его на землю», – приводит слова Горуны Zaxid.

В 2021 году Горуна выиграл чемпионат Европы в личном кумите, а в 2019-м первенствовал в Европейских играх в той же весовой категории.