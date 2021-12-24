«Ведёшь себя как сопляк». Украинский призёр Олимпиады-2020 объяснил драку с депутатом
Поделиться
Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио в карате, украинец Станислав Горуна прокомментировал драку с депутатом Львовского районного совета Богданом Федуном.
«Он начал кричать, что я «вата». Я ему сказал: «Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведёшь как сопляк».
Он начал меня оскорблять и бросаться на меня. Попробовал меня головой ударить, потом коленом, рукой на меня замахнулся. Я просто повалил его на землю», – приводит слова Горуны Zaxid.
В 2021 году Горуна выиграл чемпионат Европы в личном кумите, а в 2019-м первенствовал в Европейских играх в той же весовой категории.
Комментарии
- 24 декабря 2021
-
10:21
-
10:13
-
09:17
-
09:12
-
07:47
-
07:32
-
06:10
-
01:06
- 23 декабря 2021
-
21:43
-
20:05
-
19:34
-
17:37
-
16:25
-
16:00
-
15:57
-
15:43
-
15:27
-
11:05
-
11:01
-
09:40
-
08:44
-
07:29
-
00:30
- 22 декабря 2021
-
17:58
-
17:00
-
13:29
-
11:35
-
10:58
-
10:26
-
09:48
-
09:44
-
00:33
-
00:23
- 21 декабря 2021
-
23:12
-
20:40
Партнерский контент