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В России возвращают производственную гимнастику на предприятиях

В России возвращают производственную гимнастику на предприятиях
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В конце 2021 года более тысячи российских компаний, организаций и производств получили комплексы упражнений и методические пособия в рамках проекта «Производственная гимнастика. Перезагрузка». Его запустило Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» совместно с фондом «Спорт», при грантовой поддержке Минспорта РФ, а также в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Производственную гимнастику реализуют более чем в 60 регионах страны. Примером для проекта стали советские нормативы физических упражнений в рабочих коллективах, только масштабнее и с соблюдением всех рекомендаций квалифицированных тренеров. «Мы разработали пять комплексов: для офисных сотрудников, для тех, кто весь день за рулем, для сотрудников конвейерных производств, для тех, кто занимается тяжелым физическим трудом. А еще создали незаметную гимнастику для всех профессий. Производственная гимнастика — это простые упражнения на каждый день. На выполнение любого комплекса потребуется не больше пяти минут. Поэтому для занятий не нужно надолго прерывать рабочий процесс.

Подробные комплексы физкультурных пауз представлены в трех видах: видео уроки, аудио уроки и книжная версия. Всего в проекте насчитывается более 300 уникальных упражнений, благодаря которым сотрудник любой организации с разным уровнем физической подготовки сможет не только разогреть тело перед рабочим днём или после длительного трудового процесса, но и увеличить работоспособность, а также укрепить иммунитет», — рассказал президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев.

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