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«Невероятно красивая девушка». Подписчики оценили новое фото гимнастки Севастьяновой

«Невероятно красивая девушка». Подписчики оценили новое фото гимнастки Севастьяновой
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в облегающем платье.

«Вечер», — подписала снимок Каролина.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили фото Севастьяновой:
«Очень, очень красиво».
«Потрясающе».
«Красотуля».
«Невероятно красивая девушка»
«Потрясающая стильная красота!»
«Богиня гимнастики».

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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