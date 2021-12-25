«Невероятно красивая девушка». Подписчики оценили новое фото гимнастки Севастьяновой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в облегающем платье.

«Вечер», — подписала снимок Каролина.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили фото Севастьяновой:

«Очень, очень красиво».

«Потрясающе».

«Красотуля».

«Невероятно красивая девушка»

«Потрясающая стильная красота!»

«Богиня гимнастики».

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.