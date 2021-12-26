Судья из США подала в отставку в знак протеста против участия трансгендеров в плавании
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Судья по плаванию с 30-летним опытом Синтия Миллен объявила о завершении карьеры в знак протеста против участия трансгендеров в женских соревнованиях по плаванию.
«Я сказала своим коллегам-судьям, что я больше не могу участвовать в спорте, который позволяет биологическим мужчинам соревноваться с женщинами. Все справедливое в плавании разрушается», приводит слова Миллены Washington Times.
Такое решение Миллен приняла в знак протеста против участия трансгендера Лиа Томаса из Университета Пенсильвании в соревнованиях по плаванию среди женщин. Томас три года выступал в мужской сборной по плаванию, а в этом году перешёл в женскую команду, показав лучшее время своей страны в соревнованиях 200 и 500 метров вольным стилем.
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