«Зенит-Казань» выиграл Кубок России по волейболу

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» из столицы Татарстана завоевал Кубок России. В финальном матче казанцы выиграли у московского «Динамо» со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 25:23).
На полуфинальной стадии «Зенит-Казань» разгромил новосибирский «Локомотив» — 3:0, а «Динамо» было сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга, выиграв матч со счётом 3:1. Победа в решающей игре стала для казанского клуба юбилейной, 10-й в рамках Кубка России. Предыдущими обладателями трофея были московские динамовцы. Коллектив из Татарстана добился подобного успеха рекордное количество раз в истории турнира.
С 2005 года победитель Кубка России получал путёвку в Лигу чемпионов, однако в 2012 году решением Европейской конфедерации волейбола право обладателя кубка сыграть в главном клубном турнире Европы было отменено.
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