Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сергей Карякин занял четвёртое место на Мемориале Гашимова

Сергей Карякин занял четвёртое место на Мемориале Гашимова
Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял четвёртое место на традиционном Мемориале Вугара Гашимова, завершившемся в Баку.

По итогам рапида и блица по 24 очка в рамках турнира набрали американский шахматист Фабиано Каруана и венгр Рихард Раппорт. В дополнительной партии, проходившей по правилам армагеддон, победу одержал Каруана.

Третье место в состязаниях занял азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, в активе которого 22,5 очка. Россиянин Сергей Карякин, набравший 21 очко, занял четвёртое место, сообщает ИА «Красная весна».

Всего в Мемориале Вугара Гашимова по рапиду и блицу принимали участие восемь шахматистов. Участники состязаний сыграли один круг в рапид по две партии и два круга в блиц. В рапиде за победу начислялось 3 очка. В случае ничейного счёта игралась партия армагеддон, где победитель получал 2 очка, а проигравший — 1.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021