Сергей Карякин занял четвёртое место на Мемориале Гашимова

Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял четвёртое место на традиционном Мемориале Вугара Гашимова, завершившемся в Баку.

По итогам рапида и блица по 24 очка в рамках турнира набрали американский шахматист Фабиано Каруана и венгр Рихард Раппорт. В дополнительной партии, проходившей по правилам армагеддон, победу одержал Каруана.

Третье место в состязаниях занял азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, в активе которого 22,5 очка. Россиянин Сергей Карякин, набравший 21 очко, занял четвёртое место, сообщает ИА «Красная весна».

Всего в Мемориале Вугара Гашимова по рапиду и блицу принимали участие восемь шахматистов. Участники состязаний сыграли один круг в рапид по две партии и два круга в блиц. В рапиде за победу начислялось 3 очка. В случае ничейного счёта игралась партия армагеддон, где победитель получал 2 очка, а проигравший — 1.