Казань изъявила желание провести чемпионат мира по дзюдо в 2024 году. Подобное заявление сделал министр спорта Татарстана Владимир Леонов на итоговой пресс-конференции.
«Мы выразили своё желание подать заявку на проведение чемпионата мира по дзюдо в 2024 году. Это титульный вид спорта для нашей страны. Чемпионат мира — это знаковое событие и авторитетный турнир. Проведём на самом высоком уровне, если нам доверят право его организации», — приводит слова Леонова «Реальное время».
Министр спорта Татарстана также отметил, что у региона есть опыт проведения больших турниров по дзюдо. В мае 2021 года состоялся этап турнира «Большой шлем». Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы эти соревнования проходили в Татарстане в 2022 и 2023 годах.
Ранее президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов заявлял об интересе организации в проведении чемпионата мира в 2024 году.
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