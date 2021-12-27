«Шоколадная Снегурочка». Подписчики оценили фото Севастьяновой в откровенном наряде

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». На фото спортсменка, одетая в откровенный наряд, позирует перед камерой.

«Счастливого Рождества», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Шоколадная Снегурочка».

«Ну какова красота!»

«Вау! Это потрясающе».

«Очень-очень красиво! Я влюбился».

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.