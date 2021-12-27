Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Шоколадная Снегурочка». Подписчики оценили фото Севастьяновой в откровенном наряде

«Шоколадная Снегурочка». Подписчики оценили фото Севастьяновой в откровенном наряде
Комментарии

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». На фото спортсменка, одетая в откровенный наряд, позирует перед камерой.

«Счастливого Рождества», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Шоколадная Снегурочка».
«Ну какова красота!»
«Вау! Это потрясающе».
«Очень-очень красиво! Я влюбился».

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021