«Шоколадная Снегурочка». Подписчики оценили фото Севастьяновой в откровенном наряде
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в своём «инстаграме». На фото спортсменка, одетая в откровенный наряд, позирует перед камерой.
«Счастливого Рождества», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Каролины Севастьяновой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Шоколадная Снегурочка».
«Ну какова красота!»
«Вау! Это потрясающе».
«Очень-очень красиво! Я влюбился».
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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