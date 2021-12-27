В сборной Франции выявили вспышку коронавируса перед стартом ЧЕ по гандболу
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Мужская сборная Франции по гандболу начала подготовку к чемпионату Европы, который будет проходить в Венгрии и Словакии. Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола Франции, в команде выявлена вспышка коронавируса.
В настоящее время главный тренер команды Гийом Жиль может рассчитывать лишь на 13 игроков. Перед началом тренировок пять игроков команды сдали положительные тесты на коронавирус. В их числе Реми Дебонне, Юго Деска, Аймерик Минн, Дилян Наи и Элоим Пранди.
Ранее коронавирусом также заразились Никола Карабатич, Бенуа Кунку и Янис Ленн. Все они смогут вернуться к тренировкам лишь после того, как новый тест не подтвердит наличие инфекции в организме.
Чемпионат Европы будет проходить с 13 по 30 января.
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