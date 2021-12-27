Обнародован состав сборной России по конькобежному спорту на чемпионат Европы

Союз конькобежцев России определился с составом национальной команды на чемпионат Европы, который пройдёт в Херенвене (Нидерланды), сообщает «РИА Новости». Состав определялся по итогам внутрироссийских турниров.

В состав команды вошли лидеры сборной Павел Кулижников и Ольга Фаткулина.

В состав мужской команды вошли Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Виктор Лобас, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Данила Семериков, Артём Арефьев, Александр Румянцев и Даниил Алдошкин.



В состав женской команды вошли Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Анастасия Григорьева, Елена Сохрякова, Кристина Силаева.



Чемпионат Европы будет проходить с 7 по 9 января.