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Обнародован состав сборной России по конькобежному спорту на чемпионат Европы

Обнародован состав сборной России по конькобежному спорту на чемпионат Европы
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Союз конькобежцев России определился с составом национальной команды на чемпионат Европы, который пройдёт в Херенвене (Нидерланды), сообщает «РИА Новости». Состав определялся по итогам внутрироссийских турниров.

В состав команды вошли лидеры сборной Павел Кулижников и Ольга Фаткулина.

В состав мужской команды вошли Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Виктор Лобас, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Данила Семериков, Артём Арефьев, Александр Румянцев и Даниил Алдошкин.

В состав женской команды вошли Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Ангелина Голикова, Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Анастасия Григорьева, Елена Сохрякова, Кристина Силаева.

Чемпионат Европы будет проходить с 7 по 9 января.

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