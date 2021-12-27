Магнус Карлсен стал единоличным лидером ЧМ по рапиду перед заключительным игровым днём

Чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен вышел на единоличное первое место перед заключительным игровым днём чемпионата мира по рапиду. Соревнования проходят в Варшаве (Польша). Их общий призовой фонд составляет $ 1 млн.
Во второй игровой день Карлсен одержал две победы и дважды сыграл вничью. В шестом туре Магнус встречался с представителем Грузии Баадуром Джобавой, победитель определён не был, в седьмом обыграл француза Алирезу Фируджу, в восьмом сыграл вничью с россиянином Александром Грищуком, а в девятом был сильнее поляка Ян-Кшиштофа Дуды.
Чемпионат мира по рапиду. Текущее положение
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 7,5 очков (40,75)
2. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 7 (40)
3. Ян Непомнящий (Россия) — 7 (39,5)
4. Александр Грищук (Россия) — 7 (38).
Изначально чемпионат мира должен был пройти в Казахстане, но из-за усиления ковидных ограничений соревнования были перенесены в Польшу.
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