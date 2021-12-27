Россиянка Костенюк лидирует на чемпионате мира по рапиду после второго игрового дня

Российский гроссмейстер Александра Костенюк захватила лидерство перед заключительным игровым днём чемпионата мира по рапиду. Соревнования проходят в Варшаве (Польша). Их общий призовой фонд составляет $ 1 млн.

Сегодня, 28 декабря Костенюк одержала три победы и сыграла одну партию вничью, в её активе 7,5 балла.

Чемпионат мира по рапиду. Женщины. Текущее положение

1. Александра Костенюк (Россия) – 7,5 (31)

2. Анастастия Парамзина (Россия) – 6,5 (22,25)

3. Падмини Рут (Индия) – 6 (28,25)

6. Валентина Гунина (Россия) – 5,5 (25,25)

10. Полина Шувалова (Россия) – 5.5 (21,25).

Отметим, что изначально чемпионат мира должен был пройти в Казахстане, но из-за усиления ковидных ограничений соревнования были перенесены.