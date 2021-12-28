Дарья Клишина: в связи с допинг-контролем у меня есть своя паранойя

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, как относится к допинг-контролю.

«В связи с допинг-контролем у меня есть своя паранойя. Я всегда выделяю для визита офицеров одно и то же время: либо с шести до семи утра, либо, если тренировка чуть позже, с семи до восьми. И вот представьте. Утром я сплю, а сплю я довольно крепко, но вот ухо… Оно слушает, когда будет этот стук в дверь! Это ужасно! Это же паранойя, да (смеётся)?

Однажды спала и сквозь сон ощущала, что что-то не так. Встала, оделась, открыла дверь — стоят на пороге! Не позвонили в звонок, а тихонько постучали в дверь. А может, и не стучали — уже не уверена.

Когда живёшь достаточно долго на одном месте, то на контроль приходят одни и те же офицеры. Вы уже друг друга знаете, у вас даже какие-то общие темы есть, ведь иногда приходится проводить вместе достаточно много времени, если не удаётся быстро сдать пробу (улыбается). И вот я их спрашиваю: «Почему же вы стучитесь? У меня же есть звонок, и вы это прекрасно знаете, вы приходили ко мне уже 10 раз!» А они говорят, что не хотели разбудить соседей. Соседей! У меня отдельно стоящий дом, каких соседей может разбудить мой звонок?! Вот в такие моменты начинаешь думать: а может, они хотели, чтобы у меня был пропущенный тест? Вот такая паранойя», — цитирует Клишину «RT на русском».