Сёстры Аверины рассказали о новогоднем «чуде», которое устроила Ирина Винер-Усманова

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали историю с участием президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.

«Мы всегда отмечаем зимние праздники в кругу семьи. Надеюсь, на этот раз исключений не будет и 2022 год мы встретим в компании самых близких людей.

Кстати, новогодние чудеса случаются! Например, в прошлом году, когда мы безвылазно сидели на закрытой базе, Ирина Александровна вдруг взяла и отпустила нас на два дня домой. Это был совершенно невероятный подарок, потому что никого вообще не выпускали из-за пандемии», — приводит слова Арины Авериной People Talk.

«А когда остальные спортсмены узнали, что нас отпустили домой, они тоже пошли отпрашиваться. Но им повезло уже меньше, потому что настоящие чудеса никогда не случаются дважды», — добавила Дина Аверина.