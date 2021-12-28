Карлсен в 11-м туре чемпионата мира по рапиду сыграет против Непомнящего

Недавние соперники в матче за мировую шахматную корону – норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий – встретятся вновь. Они сыграют друг с другом в партии 11-го тура чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Варшаве (Польша).

В предыдущем туре Карлсен проиграл Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана и утратил лидерство. По итогам 10 туров первое место делят Абдусатторов и Непомнящий, набравшие по 8 очков. На пол-очка меньше у Карлсена и американца Фабиано Каруаны.

Чемпионат мира проходит по швейцарской системе в 13 туров с 26 по 28 декабря 2021 года. Контроль времени — 15 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход. Призовой фонд — $ 350 тыс.

Карлсен — чемпион мира по шахматам в трёх категориях: с 2013 года — по классическим шахматам; в 2014-2016, 2019 годах — чемпион мира по рапиду, в 2014-2015, 2017-2019 годах — чемпион мира по блицу.