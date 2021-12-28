Карлсен в 11-м туре чемпионата мира по рапиду сыграет против Непомнящего

Недавние соперники в матче за мировую шахматную корону – норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий – встретятся вновь. Они сыграют друг с другом в партии 11-го тура чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Варшаве (Польша).
В предыдущем туре Карлсен проиграл Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана и утратил лидерство. По итогам 10 туров первое место делят Абдусатторов и Непомнящий, набравшие по 8 очков. На пол-очка меньше у Карлсена и американца Фабиано Каруаны.
Чемпионат мира проходит по швейцарской системе в 13 туров с 26 по 28 декабря 2021 года. Контроль времени — 15 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход. Призовой фонд — $ 350 тыс.
Карлсен — чемпион мира по шахматам в трёх категориях: с 2013 года — по классическим шахматам; в 2014-2016, 2019 годах — чемпион мира по рапиду, в 2014-2015, 2017-2019 годах — чемпион мира по блицу.
- 28 декабря 2021
-
18:44
-
18:35
-
18:02
-
12:10
-
12:01
-
11:16
-
11:10
-
09:04
-
08:59
-
08:53
-
07:41
- 27 декабря 2021
-
22:38
-
22:04
-
15:06
-
12:29
-
09:12
-
08:59
-
01:13
-
00:33
- 26 декабря 2021
-
23:17
-
21:11
-
20:32
-
02:37
- 25 декабря 2021
-
15:55
-
08:24
- 24 декабря 2021
-
21:54
-
14:24
-
13:04
-
13:00
-
10:31
-
10:21
-
10:13
-
09:17
-
09:12
-
07:47