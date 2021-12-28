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Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном и сохраняет лидерство на ЧМ по рапиду

Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном и сохраняет лидерство на ЧМ по рапиду
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Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана и россиянин Ян Непомнящий сохраняют лидерство после 11-го тура чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Варшаве (Польша).

В 11-м туре Непомнящий сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном, а Абдусатторов разошёлся миром с россиянином Владимиром Федосеевым.

Перед 12-м туром Непомнящий и Абдусатторов набрали по 8,5 очков. На полбалла отстают от них сразу шесть гроссмейстеров: Карлсен, россиянин Александр Грищук, американцы Хикару Накамура, Левон Аронян и Фабиано Каруана и Гукеш Доммараджу из Индии.

В 12-м туре Карлсен сыграет с Ароняном, Непомнящий – с Накамурой, Абдусатторов – с Доммараджу.

Чемпионат мира проходит по швейцарской системе в 13 туров с 26 по 28 декабря 2021 года. Контроль времени — 15 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход. Призовой фонд — $ 350 тыс.

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