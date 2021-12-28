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Александра Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Александра Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
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Российская шахматистка Александра Костенюк стала чемпионкой мира по рапиду. Костенюк за явным преимуществом выиграла турнир, одержав семь побед и четыре раза сыграв вничью в 11 турах соревнований среди женщин. В заключительном туре Костенюк, на один балл опережавшая ближайших преследовательниц, сыграла вничью с соотечественницей Екатериной Лагно.

12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин Костенюк впервые стала сильнейшей на планете в рапиде. Ранее она трижды (2012, 2014, 2016) становилась вице-чемпионкой мира и дважды (2015, 2019) чемпионкой Европы по быстрым шахматам.

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