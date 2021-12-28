Волейболистки московского «Динамо» завоевали бронзу Кубка России

Волейболистки московского «Динамо» завоевали бронзовые медали Кубка России. В матче за третье место столичная команда нанесла поражение «Ленинградке» из Санкт-Петербурга со счётом 3:1 (28:26, 21:25, 25:15, 25:17).
Ранее в финале волейболистки казанской команды «Динамо-Ак Барс» в седьмой раз стали обладательницами Кубка России, обыграв «Локомотив» из Калининградской области со счётом 3:0 (25:14, 26:24, 25:17).
Напомним, накануне в полуфинальных матчах «Финала четырёх» казанское «Динамо» нанесло поражение московским одноклубницам со счётом 3:1 (25:27, 25:17, 25:22, 25:22), а «Локомотив» обыграл «Ленинградку» — 3:0 (25:17, 25:13, 25:18).
Волейбол. Кубок России. Женщины
Матч за бронзу
«Динамо» (Москва) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:1 (28:26, 21:25, 25:15, 25:17)
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