«Лучше, чем ничего». Непомнящий — о серебре ЧМ по быстрым шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий подвёл итоги своего выступления на чемпионате мира по быстрым шахматам в Варшаве (Польша).

Для определения победителя после 13 туров был проведён тай-брейк. Непомнящий уступил 17-летнему представителю Узбекистана Нодирбеку Абдусатторову со счётом 0,5:1,5.

«Довольно грустно проиграть тай-брейк, но всё же лучше, чем ничего. Поздравляю Нодирбека Абдусатторова! Теперь с нетерпением жду блиц-части», — написал Непомнящий на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что после 13 туров по 9,5 очков набрали четыре гроссмейстера – Непомнящий, Абдусатторов, норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана. Лучшие дополнительные показатели оказались у россиянина и представителя Узбекистана. Именно они по правилам и разыграли титул на тай-брейке. В первой партии была зафиксирована ничья, а вторую выиграл Абдусатторов.

Ранее Непомнящий в матче за мировую шахматную корону уступил Карлсену.