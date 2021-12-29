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Карлсен поздравил Абдусатторова с завоеванием титула чемпиона мира по рапиду

Карлсен поздравил Абдусатторова с завоеванием титула чемпиона мира по рапиду
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поздравил представителя Узбекистана, 17-летнего Нодирбека Абдусатторова, с завоеванием титула чемпиона мира по быстрым шахматам. Соревнования проходят в Варшаве (Польша).

«Если отбросить споры о правилах, то это совершенно невероятное достижение!» — написал Карлсен на своей странице в «Твиттере».

После 13 туров по 9,5 очков набрали четыре гроссмейстера: Абдусатторов, Ян Непомнящий, Карлсен и американец Фабиано Каруана. Лучшие дополнительные показатели оказались у россиянина и представителя Узбекистана. Именно они по правилам и разыграли титул на тай-брейке.

Однако перед тай-брейком Карлсен долго общался с норвежскими журналистами, выражая несогласие с несправедливыми правилами, которые следует изменить.

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