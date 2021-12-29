Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила даты и место проведения турнира претендентов 2022 года. Турнир претендентов состоится в Мадриде (Испания) с 16 июня по 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что на турнир претендентов 2022 года уже квалифицировались шесть шахматистов: россияне Сергей Карякин и Ян Непомнящий, американец Фабиано Каруана, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, француз Алиреза Фируджа и азербайджанец Теймур Раджабов. Два последних участника определятся по итогам Гран-при ФИДЕ, который состоится в феврале-апреле 2022 года.
Победитель турнира претендентов получит право провести матч на первенство мира с обладателем шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Где и когда состоится матч, пока неизвестно. Ожидается, что он пройдёт в первой половине 2023 года.
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