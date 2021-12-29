«Как же давно я этого ждала». Российская конькобежка выложила фото с мужчиной в постели

Российская конькобежка Елена Сохрякова опубликовала фотографию с мужчиной в постели.

«Идеально. Как же я давно этого ждала», — подписала снимок спортсменка.

Фото: «Инстаграм» Елены Сохряковой

31-летняя Сохрякова — бронзовый призёр чемпионата мира по конькобежному спорту среди юниоров 2010 года на дистанции 3000 м, победительница юниорского первенства России 2010 года в классическом многоборье.

Сохрякова приобрела широкую известность после того, как вместе с другой российской конькобежкой, Анной Черновой, застряла на индонезийском острове Бали в 2020 году. Спортсменки на протяжении некоторого времени не могли покинуть остров из-за отсутствия подходящих авиарейсов, но в конце концов всё же вылетели из Индонезии и вернулись на родину.