«Как же давно я этого ждала». Российская конькобежка выложила фото с мужчиной в постели
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Российская конькобежка Елена Сохрякова опубликовала фотографию с мужчиной в постели.
«Идеально. Как же я давно этого ждала», — подписала снимок спортсменка.
Фото: «Инстаграм» Елены Сохряковой
31-летняя Сохрякова — бронзовый призёр чемпионата мира по конькобежному спорту среди юниоров 2010 года на дистанции 3000 м, победительница юниорского первенства России 2010 года в классическом многоборье.
Сохрякова приобрела широкую известность после того, как вместе с другой российской конькобежкой, Анной Черновой, застряла на индонезийском острове Бали в 2020 году. Спортсменки на протяжении некоторого времени не могли покинуть остров из-за отсутствия подходящих авиарейсов, но в конце концов всё же вылетели из Индонезии и вернулись на родину.
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