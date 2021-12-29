Карякин — о недовольстве Карлсена правилами: пришло время согласиться с чемпионом мира

Российский гроссмейстер Сергей Карякин согласился с точкой зрения чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена, который выразил недовольство правилами прошедшего чемпионата мира по быстрым шахматам. По итогам 13 туров четыре гроссмейстера: Карлсен, россиянин Ян Непомнящий, представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов и американец Фабиано Каруана набрали по 9,5 очка. Лучшие дополнительные показатели оказались у Яна и Нодирбека, которые и разыграли титул на тай-брейке. В первой партии была зафиксирована ничья, а вторую выиграл Абдусатторов.

Карлсен, в частности, заявил: «Это идиотское правило. Или все участники, набравшие одинаковое количество очков, должны играть тай-брейк, или никто. Мне было невероятно жалко не продолжить борьбу на тай-брейке. Я знаю правила, но их нужно менять. Тай-брейк — это шаг в правильном направлении, но я не вижу логики, когда выходят лишь двое».

Карякин ретвитнул пост с высказыванием Карлсена и написал: «Пришло время согласиться с чемпионом мира».