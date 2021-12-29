В ФИДЕ ответили Магнусу Карлсену, назвавшему правило чемпионата мира идиотским

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Давид Льяда прокомментировал недовольство со стороны чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Норвежец был возмущён правилами розыгрыша чемпионата мира по быстрым шахматам, который прошёл в Варшаве. По итогам 13 туров четыре гроссмейстера: Карлсен, россиянин Ян Непомнящий, представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов и американец Фабиано Каруана набрали по 9,5 очка. Лучшие дополнительные показатели оказались у Яна и Нодирбека, которые и разыграли титул на тай-брейке. В первой партии была зафиксирована ничья, а вторую выиграл Абдусатторов.

Карлсен, в частности, заявил: «Это идиотское правило. Или все участники, набравшие одинаковое количество очков, должны играть тай-брейк, или никто. Я считаю, что система с тай-брейком — это нормально, пока не нарушается справедливость. Думаю, для большинства людей такое решение кажется нечестным. Я знаю правила, но их нужно менять. Тай-брейк — это шаг в правильном направлении, но я не вижу логики, когда выходят лишь двое».

«Идея тай-брейка с участием двух игроков показалась нам хорошей. Но мы примем во внимание точку зрения игроков. Есть более приемлемые слова для выражения своей позиции, но мы понимаем, что некоторые шахматисты расстроены», — приводит слова Льяды NRK.