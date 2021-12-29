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ФИДЕ внесла изменения в регламент турнира претендентов

ФИДЕ внесла изменения в регламент турнира претендентов
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) внесла изменения в регламент проведения турниров претендентов и претенденток.

«В соответствии с решением, принятым на заседании совета ФИДЕ 27 декабря, для турнира претендентов и турнира претенденток введена стадия плей-офф, которая будет проводиться в случае равенства очков у лидеров в борьбе за первое место.

Матч плей-офф будет состоять из быстрых партий. Остальные детали будут определены в январе после дополнительных консультаций с игроками», — цитирует официальный пресс-релиз сайт ФИДЕ.

Ранее при равенстве очков победитель определялся по дополнительным показателям (личные встречи, количество побед).

Турнир претендентов пройдёт в Мадриде с 16 июня по 7 июля 2022 года.

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