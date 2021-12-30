«Самый яркий момент — на нас упал Леброн». Симона Байлз с бойфрендом сходила на матч НБА

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз вместе со своим бойфрендом, игроком в американский футбол Джонатаном Оуэнсом, побывала на матче НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (123:132).

«Самый яркий момент матча случился, когда на нас упал Леброн», — написала Байлз.

Пост доступен в «инстаграме» Симоны Байлз

Оуэнс так прокомментировал пост возлюбленной: «Это был огненный вечер. Ни с кем другим я бы не хотел здесь быть».

Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.