«Самый яркий момент — на нас упал Леброн». Симона Байлз с бойфрендом сходила на матч НБА

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз вместе со своим бойфрендом, игроком в американский футбол Джонатаном Оуэнсом, побывала на матче НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (123:132).
«Самый яркий момент матча случился, когда на нас упал Леброн», — написала Байлз.
Пост доступен в «инстаграме» Симоны Байлз
Оуэнс так прокомментировал пост возлюбленной: «Это был огненный вечер. Ни с кем другим я бы не хотел здесь быть».
Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.
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