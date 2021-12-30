Главный тренер сборной России по гандболу рассказал о подготовке к чемпионату Европы

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович высказался о подготовке к чемпионату Европы, который будет проходить в январе 2022 года. В настоящее время россияне проводят тренировочный сбор.



«Конечно, времени до старта турнира мало. Товарищеские матчи позволят увидеть форму ребят. Сможем понять, на что команда способна. Даже без Ермакова в строю остаются трое линейных, этого достаточно. Вызывать кого-нибудь на замену не планирую.



Все, кто меня знает, скажут, что я всегда хочу только одного — побеждать в каждом матче. Вне зависимости от силы противника», — цитирует Петковича «Гандбол. Быстрый центр».



Сборная России на чемпионате Европы попала в группу F. Соперниками россиян станут команды Норвегии, Словакии и Литвы.