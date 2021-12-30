Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Главный тренер сборной России по гандболу рассказал о подготовке к чемпионату Европы

Главный тренер сборной России по гандболу рассказал о подготовке к чемпионату Европы
Комментарии

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович высказался о подготовке к чемпионату Европы, который будет проходить в январе 2022 года. В настоящее время россияне проводят тренировочный сбор.

«Конечно, времени до старта турнира мало. Товарищеские матчи позволят увидеть форму ребят. Сможем понять, на что команда способна. Даже без Ермакова в строю остаются трое линейных, этого достаточно. Вызывать кого-нибудь на замену не планирую.

Все, кто меня знает, скажут, что я всегда хочу только одного — побеждать в каждом матче. Вне зависимости от силы противника», — цитирует Петковича «Гандбол. Быстрый центр».

Сборная России на чемпионате Европы попала в группу F. Соперниками россиян станут команды Норвегии, Словакии и Литвы.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021