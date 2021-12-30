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Шубенков вошёл в комиссию спортсменов ВФЛА

Шубенков вошёл в комиссию спортсменов ВФЛА
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге с барьерами, был включён в состав комиссии Всероссийской федерации лёгкой атлетики, сообщает пресс-служба организации. Состав комиссии спортсменов утвердил президиум ВФЛА.

В список вошли девять человек. Помимо Шубенкова, в состав комиссии включили Александру Бутвину (многоборье), Василия Мизинова (спортивная ходьба), Наталью Назарову, Веру Филатову (обе – бег), Николая Орлова (копьё), Глеба Сидорченко (диск), Алексея Фёдорова (тройной прыжок) и Юрия Чечуна (марафон).

Уже на первом заседании комиссии будет избран председатель. Затем кандидатуру председателя должен утвердить президиум ВФЛА.

Напомним, Шубенков не смог принять участие в Олимпийских играх в Токио (Япония). Россиянин снялся с Олимпиады из-за травмы ноги.

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