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Чемпиона России среди юниоров по конному спорту отправили в реанимацию. Его лягнул конь

Чемпиона России среди юниоров по конному спорту отправили в реанимацию. Его лягнул конь
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Чемпион России среди юниоров по конному спорту Адель Халиуллин получил тяжёлую травму. Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, 17-летнего спортсмена лягнул по голове конь. В результате Халиуллина доставили в реанимацию.

Спортсмен тренируется в «Актюбинской КСШ». 15 декабря он приехал в клуб, чтобы забрать вещи. Вскоре он должен был вылететь в Краснодар, чтобы приобрести там нового жеребца. Перед отъездом Халиуллин решил покататься на лошади. Тренер был против, так как ипподром обледенел, но юный спортсмен всё равно пошёл в конюшню.

Уже через несколько минут конь ударил своего наездника по голове. В больнице спортсмену поставили диагноз «черепно-мозговая травма». В настоящее время юноша не реагирует на внешние раздражители и не разговаривает.

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