Накамура сдал положительный тест на коронавирус, он пропустит последние туры ЧМ по блицу

Американский гроссмейстер Хикару Накамура сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. По словам шахматиста, он себя неважно чувствовал, из-за чего решил сдать тест.



«Чувствовал себя неважно перед рапидом. Сообщил об этом ФИДЕ, сдал тест на коронавирус. Оказалось, что он положительный. Я не могу доиграть турнир. Теперь беспокоюсь о моих соперниках. Думаю, что теперь мы увидимся на стриме, буду комментировать партии», — написал Накамура в своём «твиттере».



Пресс-служба ФИДЕ сообщила, что несколько тестов, сделанных утром, оказались положительными. Имена остальных заразившихся пока не сообщаются.



Начало очередного раунда чемпионата мира по блицу перенесено на полчаса. Врачи проводят дополнительное обследование и тесты.