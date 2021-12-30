Накамура сдал положительный тест на коронавирус, он пропустит последние туры ЧМ по блицу
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Американский гроссмейстер Хикару Накамура сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. По словам шахматиста, он себя неважно чувствовал, из-за чего решил сдать тест.
«Чувствовал себя неважно перед рапидом. Сообщил об этом ФИДЕ, сдал тест на коронавирус. Оказалось, что он положительный. Я не могу доиграть турнир. Теперь беспокоюсь о моих соперниках. Думаю, что теперь мы увидимся на стриме, буду комментировать партии», — написал Накамура в своём «твиттере».
Пресс-служба ФИДЕ сообщила, что несколько тестов, сделанных утром, оказались положительными. Имена остальных заразившихся пока не сообщаются.
Начало очередного раунда чемпионата мира по блицу перенесено на полчаса. Врачи проводят дополнительное обследование и тесты.
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