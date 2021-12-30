Польский шахматист упал со стула во время партии на ЧМ по блицу. Видео

Забавный эпизод произошёл во время одной из партий чемпионата мира по блицу, который проходит в Варшаве (Польша). Местный шахматист Павел Теклаф на эмоциях упал со стула.
Видео можно посмотреть на странице журналиста Тарьея Й Свенсена в «Твиттере». Права на видео принадлежат FIDE.
Видео падения шахматиста разлетелось по Интернету. Даже пресс-служба ФИДЕ спросила Теклафа в послематчевом интервью, как он относится к неожиданной популярности.
«Надеюсь, что если они разместили это видео, то мне причитается какой-то процент от донатов», — отшутился Теклаф.
За четыре тура до окончания чемпионата мира по блицу Теклаф с 8 очками занимает 108-е место. Лидирует представитель США Левон Аронян, в активе которого 13 очков. На пол-очка отстаёт россиянин Даниил Дубов. По 12 очков в активе сразу трёх гроссмейстеров: Арджуна Эригайси, Яна-Кшиштофа Дуды и Максима Вашье-Лаграва.
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