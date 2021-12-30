Солдатова объяснила, почему Ашрам выиграла у Авериных на Олимпиаде в Токио

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объяснила, за счёт чего израильтянка Линой Ашрам опередила россиянку Дину Аверину в борьбе за золото Олимпиады в Токио.

«Линой стала олимпийской чемпионкой, потому что правила поменялись и теперь очень сильно ценится предмет. Она действительно продемонстрировала очень сложные вещи, которые даже я не смогла бы сделать. Кроме того, большую роль сыграли её напор и энергетика. Именно благодаря этому израильтянка сумела добраться до высшей ступени пьедестала почёта.

У них был примерно один уровень по сложности, но очень большая разница в исполнении, в качестве. Линой сгибала руки и ноги во время выполнения элементов. Дина же всё делала по правилам художественной гимнастики. Мне, со стороны, это бросалось в глаза. И, конечно, приятнее было следить за выступлением россиянки.

Было ли выступление Ашрам довольно грязным? Да. Но в то же время оно было эффектным. И, видимо, судьи не стали обращать внимания на правильность и качество исполнения элементов. Поэтому она и стала первой.

Потеря предмета в данном случае сильно преувеличена. Бывает, что ты теряешь за такую ошибку балл. Но она уронила ленту рядом с собой, а это стоит всего три десятых. И ей хватило очков, чтобы перекрыть эту потерю. На самом деле, было много ситуаций, когда происходили куда более грубые ошибки, но при этом гимнастки становились олимпийскими чемпионками. В данном случае, я думаю, к ней просто придираются», — приводит слова Солдатовой RT.