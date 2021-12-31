Россиянин разозлился и сбил со стола фигуру в партии с украинцем на ЧМ по блицу. Видео

Забавный эпизод произошёл во время одной из партий чемпионата мира по блицу, который проходил в Варшаве (Польша). Российский шахматист Давид Паравян сбил со стола фигуру в партии с украинцем Кириллом Шевченко.

Паравян оказался в сложной ситуации. Чтобы сделать ход, ему оставалась одна секунда. В цейтноте он хотел вместо пешки получить второго ферзя, но рядом нужной фигуры не оказалось. Он остановил часы и позвал на помощь. Когда же он поставил ферзя и попытался запустить часы, оказалось, что его время закончилось и он проиграл. Паравян разозлился и сбил со стола фигуру, однако тут же извинился и пожал руку украинцу.

Права на видео принадлежат FIDE. Посмотреть видео можно в YouTube-канале ChessBase India.