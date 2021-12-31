Американский журнал поставил Ласицкене выше Могучих в списке лучших высотниц в 2021 году
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Американское издание Track & Field опубликовало список лучших прыгуний в высоту в 2021 году. На первое место попала россиянка Мария Ласицкене, в отношении которой отмечается, что она выиграла 14 из 18 стартов, где участвовала, в том числе Олимпийские игры и финал Бриллиантовой лиги.
Второе место в рейтинге журнала заняла представительница Украины Ярослава Могучих. Она завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Токио (Япония), а также стала чемпионкой Европы. Замкнула тройку сильнейших австралийка Никола Макдермотт, серебряная медалистка Игр.
Напомним, 28-летняя Мария Ласицкене — первая и единственная в истории (как среди мужчин, так и среди женщин) трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту.
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