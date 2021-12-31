Скелетонист из Ганы не сможет выступить на Олимпиаде в Пекине

Ганский скелетонист Акваси Фримпонг сообщил, что не сможет выступить на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Результат его теста на коронавирус оказался положительным, поэтому спортсмен вынужден пропустить отборочные старты.

«Я сдал положительный тест на коронавирус в Германии. Был вакцинирован, у меня лишь небольшие симптомы. Пропущу три последних квалификационных старта и не смогу попасть на Олимпиаду в Пекине. Я столь многим пожертвовал и так много вложил в эти четыре года! На данный момент нахожусь в изоляции. Надеюсь вскоре вернуться к моим девочкам здоровым», — написал Фримпонг в своём «инстаграме».

Фримпонг был единственным членом сборной Ганы на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).