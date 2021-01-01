Ушёл из жизни трёхкратный призёр Олимпийских игр Вадим Хамутцких

На 53-м году жизни скончался трёхкратный призёр Олимпийских игр по волейболу Вадим Хамутцких.
«Легендарный связующий, призёр Олимпийских игр, двукратный победитель Лиги чемпионов в составе «Белогорья», тренер молодёжной команды «львов» и просто хороший человек. Спите спокойно, Вадим Анатольевич», — говорится в сообщении Всероссийской федерации волейбола в «Инстаграме».
Хамутцких — серебряный призёр Олимпиады-2000, бронзовый призёр Игр 2004 и 2008 годов, серебряный призёр чемпионата мира 2002 года, четырёхкратный призёр чемпионатов Европы, обладатель Кубка мира — 1999, победитель Мировой лиги — 2002.
На клубном уровне он стал семикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов, победителем Кубка Европейской конфедерации волейбола.
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