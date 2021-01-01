Рею Кобаяси одержал победу на 2-м этапе «Турне четырёх трамплинов», Климов — 19-й

Сегодня, 1 января, в немецком Гармиш-Партенкирхене прошёл второй этап «Турне четырёх трамплинов».



«Турне четырёх трамплинов»



2-й этап



1. Рею Кобаяси (Япония) – 291,2 балла (143,0 м + 135,5 м)

2. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 291,0 (141,0 + 143,5)

3. Ловро Кос (Словения) – 286,0 (135,5 + 138,0)

4. Мариус Линдвик (Норвегия) – 283,7 (138,0 + 138,0)

5. Ян Хёрль (Австрия) – 274,9 (134,0 + 132,0)

6. Юкия Сато (Япония) – 267,9 (132,5 + 130,0)

7. Карл Гайгер (Германия) – 265,0 (130,0 + 127,5)

8. Эгнер Гранеруд Хальвор (Норвегия) – 264,2 (128,0 + 140,5)

9. Тими Зайц (Словения) – 264,1 (137,0 + 127,5)

10. Штефан Ляйхе (Германия) – 263,7 (128,0 + 136,5)

11. Пётр Жила (Польша) – 262,0 (135,5 + 131,0)…

19. Евгений Климов (Россия) – 252,2 (128,0 + 132,0)…

30. Данил Садреев (Россия) – 229,4 (123,0 + 128,0)…

40. Илья Маньков (Россия) – 113,1 (124,0)…

49. Роман Трофимов (Россия) – 97,7 (114,0)

Общий зачет после 2-го этапа



1. Рею Кобаяси (Япония) – 593,2

2. Мариус Линдвик (Норвегия) – 580,0

3. Ловро Кос (Словения) – 575,5

4. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 572,1

5. Эгнер Гранеруд Хальвор (Норвегия) – 563,4

6. Карл Гайгер (Германия) – 560,9

7. Роберт Юханссон (Норвегия) – 559,8

8. Штефан Ляйхе (Германия) – 530,5

9. Ян Хёрль (Австрия) – 527,3

10. Даниэль Хубер (Австрия) – 526,1…

13. Евгений Климов (Россия) – 508,8…

31. Данил Садреев (Россия) – 344,5…

34. Роман Трофимов (Россия) – 331,8…

44. Илья Маньков (Россия) – 216,8