Рею Кобаяси одержал победу на 2-м этапе «Турне четырёх трамплинов», Климов — 19-й

Сегодня, 1 января, в немецком Гармиш-Партенкирхене прошёл второй этап «Турне четырёх трамплинов».
«Турне четырёх трамплинов»
2-й этап
1. Рею Кобаяси (Япония) – 291,2 балла (143,0 м + 135,5 м)
2. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 291,0 (141,0 + 143,5)
3. Ловро Кос (Словения) – 286,0 (135,5 + 138,0)
4. Мариус Линдвик (Норвегия) – 283,7 (138,0 + 138,0)
5. Ян Хёрль (Австрия) – 274,9 (134,0 + 132,0)
6. Юкия Сато (Япония) – 267,9 (132,5 + 130,0)
7. Карл Гайгер (Германия) – 265,0 (130,0 + 127,5)
8. Эгнер Гранеруд Хальвор (Норвегия) – 264,2 (128,0 + 140,5)
9. Тими Зайц (Словения) – 264,1 (137,0 + 127,5)
10. Штефан Ляйхе (Германия) – 263,7 (128,0 + 136,5)
11. Пётр Жила (Польша) – 262,0 (135,5 + 131,0)…
19. Евгений Климов (Россия) – 252,2 (128,0 + 132,0)…
30. Данил Садреев (Россия) – 229,4 (123,0 + 128,0)…
40. Илья Маньков (Россия) – 113,1 (124,0)…
49. Роман Трофимов (Россия) – 97,7 (114,0)
Общий зачет после 2-го этапа
1. Рею Кобаяси (Япония) – 593,2
2. Мариус Линдвик (Норвегия) – 580,0
3. Ловро Кос (Словения) – 575,5
4. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 572,1
5. Эгнер Гранеруд Хальвор (Норвегия) – 563,4
6. Карл Гайгер (Германия) – 560,9
7. Роберт Юханссон (Норвегия) – 559,8
8. Штефан Ляйхе (Германия) – 530,5
9. Ян Хёрль (Австрия) – 527,3
10. Даниэль Хубер (Австрия) – 526,1…
13. Евгений Климов (Россия) – 508,8…
31. Данил Садреев (Россия) – 344,5…
34. Роман Трофимов (Россия) – 331,8…
44. Илья Маньков (Россия) – 216,8
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