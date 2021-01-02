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Линой Ашрам расплакалась после вопроса о личной жизни

Линой Ашрам расплакалась после вопроса о личной жизни
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Олимпийская чемпионка Линой Ашрам расплакалась после вопроса о личной жизни, заданного ей в прямом новогоднем эфире израильского «Канала 12». До этого Ашрам сделала публикацию в своём «инстаграме», где намекает на расставание со своим молодым человеком.

Видео можно посмотреть в «Фейсбуке».

«Вы никогда не можете знать, что произойдёт, жизнь полна неожиданностей, вы должны знать, как принять боль и не сопротивляться ей, потому что она может причинить ещё больше боли. Но всегда помните, что в конце концов всё пройдет, это не останется навсегда!» – подписала своё послание Линой.

Напомним, Линой Ашрам, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике, победила в голосовании «Спортсмен года Израиля». Ей отдали свои голоса 62 процента респондентов.

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