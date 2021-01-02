Михаил Мамиашвили отреагировал на возбуждение дел против бывшего члена сборной России

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на возбуждение двух уголовных дел против бывшего члена сборной России по греко-римской борьбе Амина Лайпанова.
«Амин Лайпанов? Я действительно его не помню. Фамилия, конечно, знакомая. Попал в состав национальной сборной? Ну и дальше что? У нас каждый год формируется несколько составов. И, к счастью, ребята в подавляющем большинстве настоящие патриоты и граждане своей страны. Достойно и с честью несут фамилии своих родителей. Стараются приносить радость, выступая на крупнейших спортивных соревнованиях. Такие случаи, как с Лайпановым, редчайшее исключение. К сожалению, такое есть. Впереди следствие и суд — пускай по заслугам дадут оценку его действиям. Единственное, жалко его родных и близких, которым он это принёс. Всё остальное определит суд», — сказал Мамиашвили в интервью «Спорт-экспрессу».
Информация о том, что против Амина Лайпанова возбуждено два уголовных дела по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Организация незаконного вооружённого формирования», появилась ранее в телеграм-канале «Мутко против». На чемпионате России 2009 года Амин Лайпанов стал серебряным медалистом в категории до 120 кг.
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