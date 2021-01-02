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Михаил Мамиашвили отреагировал на возбуждение дел против бывшего члена сборной России

Михаил Мамиашвили отреагировал на возбуждение дел против бывшего члена сборной России
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на возбуждение двух уголовных дел против бывшего члена сборной России по греко-римской борьбе Амина Лайпанова.

«Амин Лайпанов? Я действительно его не помню. Фамилия, конечно, знакомая. Попал в состав национальной сборной? Ну и дальше что? У нас каждый год формируется несколько составов. И, к счастью, ребята в подавляющем большинстве настоящие патриоты и граждане своей страны. Достойно и с честью несут фамилии своих родителей. Стараются приносить радость, выступая на крупнейших спортивных соревнованиях. Такие случаи, как с Лайпановым, редчайшее исключение. К сожалению, такое есть. Впереди следствие и суд — пускай по заслугам дадут оценку его действиям. Единственное, жалко его родных и близких, которым он это принёс. Всё остальное определит суд», — сказал Мамиашвили в интервью «Спорт-экспрессу».

Информация о том, что против Амина Лайпанова возбуждено два уголовных дела по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Организация незаконного вооружённого формирования», появилась ранее в телеграм-канале «Мутко против». На чемпионате России 2009 года Амин Лайпанов стал серебряным медалистом в категории до 120 кг.

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