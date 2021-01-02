Юлия Таубитц победила на домашнем этапе Кубка мира в Германии, Виктория Демченко — девятая

Немецкая спортсменка Юлия Таубитц победила на домашнем этапе Кубка мира по санному спорту, прошедшем в Винтерберге.
Таубитц показала результат 1 минута 53,167 секунды по сумме двух попыток. Второе место заняла её соотечественница Натали Гайзенбергер с отставанием в 0,241 секунды, на третьей строчке расположилась австрийка Маделайне Эгле (+0,256), сообщает «Спорт-экспресс».
Лучший результат среди россиянок показала Виктория Демченко, которая заняла девятое место (+0,663). Екатерина Катникова стала 11-й (+0,761).
Санный спорт
Винтерберг (Германия)
Кубок мира
Женщины
Одиночка
1. Юлия Таубитц (Германия) — 1.53,167 (57,019 + 56,148)
2. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.53,408 (56,936 + 56,472)
3. Маделайне Эгле (Австрия) — 1.53,423 (57,318 + 56,105)
4. Анна Беррайтер (Германия) — 1.53,442 (57,245 + 56,197)
5. Саммер Бритчер (США) — 1.53,674 (57,173 + 56,501)
6. Ханна Прок (Австрия) — 1.53,694 (57,130 + 56,564)
9. Виктория Демченко (Россия) — 1.53,830 (57,190 + 56,640)
11. Екатерина Катникова (Россия) — 1.53,928 (56,967 + 56,961)
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