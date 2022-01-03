Стала известна причина смерти Вадима Хамутцких

Бывший главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин рассказал подробности смерти трёхкратного призёра Олимпийских игр Вадима Хамутцких.

«У Вадима случилась остановка сердца, прямо перед Новым годом. Потеряли мы его. Замечательный парень был, все мы его любили, весь город Белгород, вся страна. Царствие ему небесное. Похороны Хамутцких пройдут 4 января в Белгороде», — приводит слова Шипулина «РИА Новости Спорт».

Хамутцких — серебряный призёр Олимпиады-2000, бронзовый призёр Игр 2004 и 2008 годов, серебряный призёр чемпионата мира 2002 года, четырёхкратный призёр чемпионатов Европы, обладатель Кубка мира — 1999, победитель Мировой лиги — 2002.



На клубном уровне он стал семикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов, победителем Кубка Европейской конфедерации волейбола.