Игрок НФЛ ушёл с поля во время матча и выбросил форму на трибуны

Игрок «Тампа-Бэй Бакканирс» Антонио Браун оказался в центре скандала во время матча регулярного чемпионата НФЛ с «Нью-Йорк Джетс». По ходу третьей четверти он самовольно покинул поле, снял с себя форму команды, выбросил её на трибуны и убежал в раздевалку.

По информации ESPN, после игры Брауна не взяли на самолёт с командой. По словам главного тренера «Тампы» Брюс Арианса, после своего поступка Антонио отчислен из команды.

«Он больше не игрок «Бакканирс». Это конец истории. Я не хочу говорить о нём», — сказал тренер.

Это не первый скандальный эпизод с участием Брауна. Недавно он предоставил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Тогда же Арианс предупредил Брауна, что у того больше нет права на ошибку. Ранее Антонио штрафовали за опоздание на тренировку.