Игрок НФЛ ушёл с поля во время матча и выбросил форму на трибуны

Игрок «Тампа-Бэй Бакканирс» Антонио Браун оказался в центре скандала во время матча регулярного чемпионата НФЛ с «Нью-Йорк Джетс». По ходу третьей четверти он самовольно покинул поле, снял с себя форму команды, выбросил её на трибуны и убежал в раздевалку.
По информации ESPN, после игры Брауна не взяли на самолёт с командой. По словам главного тренера «Тампы» Брюс Арианса, после своего поступка Антонио отчислен из команды.
«Он больше не игрок «Бакканирс». Это конец истории. Я не хочу говорить о нём», — сказал тренер.
Это не первый скандальный эпизод с участием Брауна. Недавно он предоставил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Тогда же Арианс предупредил Брауна, что у того больше нет права на ошибку. Ранее Антонио штрафовали за опоздание на тренировку.
- 3 января 2022
-
13:37
-
13:14
-
12:32
-
11:35
-
10:48
-
10:41
-
00:28
- 2 января 2022
-
23:35
-
20:13
-
19:46
-
18:02
-
17:32
-
10:08
-
07:48
- 1 января 2022
-
21:39
-
18:22
-
14:47
- 31 декабря 2021
-
14:48
-
14:29
-
13:30
-
11:53
-
09:08
-
08:27
-
08:00
-
00:00
- 30 декабря 2021
-
23:43
-
23:17
-
22:14
-
19:37
-
18:30
-
17:17
-
16:19
-
15:55
-
15:50
-
14:23